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Путин встретился с представителями британского бизнеса

В беседе приняли участие, в частности, руководители таких компаний как Glencore, BP и JCB

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями британского бизнеса, работающими в России. Встреча проходит в Кремле в среду.

В беседе приняли участие, в частности, руководители таких компаний как Glencore, BP, JCB, AstraZeneca, Vitol и другие. С российской стороны в ней участвуют помощники президента Андрей Белоусов и Юрий Ушаков, министры Денис Мантуров и Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В феврале глава ВР Роберт Дадли, который участвует в беседе в среду, на встрече с Путиным предложил организовать в РФ круглый стол представителей российского и британского бизнеса. Глава государства подержал эту инициативу и выразил готовность встретиться с участниками этого мероприятия, сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В новость были внесены изменения (15:11 мск) - приводятся подробности по тексту

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Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаБелоусов, Андрей РэмовичУшаков, Юрий ВикторовичСечин, Игорь ИвановичОрешкин, Максим Станиславович
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