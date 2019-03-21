Ространснадзор оштрафовал пользователей "Платона" на 1,4 млрд рублей за 2018 год

МОСКВА, 21 марта./ТАСС/. Ространснадзор, получивший в июле 2018 года полномочия по контролю за нарушителями и вынесению штрафов по госсистеме "Платон", взыскал за это время штрафов на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин в ходе итоговой коллегии ведомства.

"В прошлом году мы активно включились в работу по взысканию штрафов по системе "Платон". Ространснадзором был оформлено 978,3 тыс. постановлений об административных нарушениях. Сумма взысканных штрафов составила 1,4 млрд рублей", - сказал он.

За это время было проверено свыше 146 тыс. транспортных средств, добавил Басаргин.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. За время работы системы было собрано порядка 63,8 млрд рублей. В системе зарегистрировано свыше 1,12 млн грузовиков.

Полномочия по контролю за нарушителями и вынесению штрафов по "Платону" были переданы 8 июля от МВД Росстранснадзору.