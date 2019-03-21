МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об "ипотечных каникулах", внесенный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Документ подготовлен в соответствии исполнения поручения по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года об обеспечении внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "ипотечных каникул". Они предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление запрета для кредиторов на применение в этот период предусмотренных законодательством последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, если оно является единственным жилым помещением заемщика.

Законопроект также предполагает предоставление право заемщику, находящегося в трудной жизненной ситуации, обратиться к кредитору с требованием об установлении "льготного периода" сроком до шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение его обязательств либо уменьшен размер периодических платежей. Это право может быть реализовано заемщиком один раз в отношении предоставленного ему кредита (займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой жилого помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного проживания заемщика, или прав требования участника долевого строительства, объектом которого является единственное жилое помещение заемщика.

По истечении "льготного периода" платежи, предусмотренные кредитным договором, продолжают осуществляться заемщиком в размере и с периодичностью, установленные первоначальными условиями договора. При этом те платежи, которые должны были быть уплачены заемщиком согласно первоначальным условиям кредитного договора (договора займа), но не уплаченные им в связи с установлением "льготного периода", уплачиваются заемщиком на первоначальных условиях в конце срока возврата кредита, который соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты.

"Меры, предусмотренные законопроектом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроект исключает норму об обязательном нотариальном заверении договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности. Эта норма вызывает необоснованное обременение для граждан в виде оплаты нотариальных услуг при заключении договоров жилищной ипотеки, а также при каждой реструктуризации ипотечного кредита, в том числе в рамках проектируемого механизма "ипотечных каникул". Исключение указанной нормы будет способствовать сокращению сроков оформления кредита, снижению затрат гражданина на обслуживание ипотеки за счет исключения излишних операционных расходов, считают авторы документа.

Право на каникулы получат все ипотечники

"Этот законопроект был разработан в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина. Президент подчеркнул, что никакая экономическая выгода банков не должна навредить людям. У тех, кто потерял возможность работать из-за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что "данные нормы будут распространены на тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и на тех, кто оформит их уже после вступления закона в силу". "Эту поправку предложил президент РФ. Она поддержана всеми политическими фракциями и будет внесена ко второму чтению", - пояснил он.

"Люди, оказавшиеся в беде, не должны из-за долгов лишаться своего единственного жилья. Законопроектом вводится запрет в период действия "ипотечных каникул" на изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина", - сообщил Володин.