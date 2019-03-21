Глава Wintershall: "Северный поток - 2" может заменить всю угольную энергогенерацию ФРГ

КАССЕЛЬ /Германия/, 21 марта. /ТАСС/. Мощность газопровода "Северный поток - 2" теоретически позволяет заменить всю угольную генерацию электроэнергии Германии. Об этом заявил в ходе пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.

"Мощность "Северного потока - 2" соответствует примерно 300 ТВт⋅ч электроэнергии в год. Этот объем мог бы, чисто теоретически, заменить всю вырабатываемую из угля электроэнергию в Германии", - заявил Мерен, отметив, что это возможно без всяких субсидий.

Он обратил внимание, что, к примеру, ЕС выдала субсидии под проект Baltic Pipe в размере свыше €320 млн, под газовый интерконнектор между Польшей и Литвой - €270 млн, в СПГ-терминал в Свиноуйсьце - более €200 млн.

"А строительство "Северного потока - 2" не стоит европейским налогоплательщикам ни цента", - подчеркнул председатель правления Wintershall.

Он отметил, что Дания, как ожидается, одобрит заявки на маршрут газопровода в своей исключительной экономической зоне в первом полугодии 2019 года.

"Заявки поданы в органы, и проектное общество исходит из того, что в первом полугодии 2019 года будет принято решение по этим заявкам, так что мы сможем по плану построить трубопровод, чтобы первый газ поступил в конце 2019 г.", - сказал Мерен, отвечая на соответствующий вопрос.

О "Северном потоке - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.