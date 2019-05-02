Лидер германского ХДС поддержала строительство "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Правящая германская партия Христианско-демократический союз (ХДС) поддерживает строительство газопровода "Северный поток - 2", понимая при этом обеспокоенность ряда стран. Об этом заявила председатель этой политической силы Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству DPA . Выдержки приводятся в четверг.

"В ХДС всегда говорили, что поддерживают этот проект, вне зависимости от того, близок он нам или нет", - отметила она. По ее словам, газ становится для Германии все более важным энергоносителем ввиду отказа от атомной энергетики и угля. "Понятно, что этот проект вызывает беспокойство и страхи у многих соседних государств - у Украины и Польши, к примеру", - добавила председатель ХДС.

Она отметила, что канцлер Ангела Меркель "всеми силами борется за гарантии [энергетической] безопасности для Украины". Ранее руководство ФРГ указывало, что Украина должна сохранить роль транзитера российского газа.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее указывали, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.