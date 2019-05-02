В Белоруссию поступила чистая российская нефть

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщили в четверг в концерне "Белнефтехим".

В пресс-службе концерна отметили, что, согласно данным диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", соответствующая стандарту нефть в 12:40 мск вместе с разделительным устройством поступила на границу Белоруссии. Вытеснение нефти, загрязненной органическими хлоридами, из российского участка нефтепровода "Дружба" проведено в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча".

Там рассказали, что после "проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14:28 мск "транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь. В концерне также добавили, что стороны согласовали все действия, они проводятся по графику.