OMV направила €44 млн на финансирование "Северного потока - 2" в I квартале

ТАСС, 3 мая. Австрийская нефтегазовая компания OMV направила €44 млн на финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2" в первом квартале 2019 года, говорится в отчете компании.

Годом ранее, в первом квартале 2018 года, OMV направляла на эти цели €81 млн. Всего на конец 2018 года компания профинансировала проект на €600 млн с начала его реализации. Общая стоимость строительства газопровода составляет €9,5 млрд. Доля финансирования каждого из пяти европейских партнеров проекта составляет 10%. Таким образом, OMV выделила уже €644 млн из €950 млн.

Компания продолжит финансировать свою долю в проекте, отмечается в отчете.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.

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