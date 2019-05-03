Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2018 году заработал 8,5 млн рублей против 7,8 млн рублей годом ранее. При этом доходы супруги руководителя республики оказались в 18 раз больше - 154,9 млн рублей, следует из опубликованной в пятницу декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

"Декларированный годовой доход Минниханова - 8 549 675,30 рублей, супруги - 154 906 755,44 рублей", - следует из документа.

В собственности главы Татарстана нет недвижимости, однако в пользовании находятся жилой дом и земельный участок.

В собственности у супруги президента Татарстана Гульсины Миннихановой жилой дом, три земельных участка, гостевой дом, квартира, машино-место. Также она владеет имуществом в Объединенных Арабских Эмиратах, которое получила в порядке наследования, - квартирой площадью 222,2 кв. м и двумя парковочными местами.

62-летний Рустам Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года, в ходе выборов в 2015 году набрал 94,4 % голосов избирателей и вступил в должность на второй срок полномочий, который истекает в 2020 году.