Reuters: нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по "Дружбе"

ТАСС, 3 мая. Российские нефтяные компании могут сократить добычу вследствие приостановки экспорта по нефтепроводу "Дружба", вызванной загрязнением хлорорганикой. Об том сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

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По данным агентства, российские компании получили просьбу от "Транснефти" снизить добычу "на 900 тыс. т или около 6,6 млн баррелей до 7 мая".

Просьба вызвана тем, что вследствие приостановки экспорта по "Дружбе" хранилища нефти заполнены.

В "Транснефти" эту информацию не комментируют.