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Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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В Белоруссии подтвердили, что на станцию "Мозырь" поступила качественная нефть из России

Новая партия чистой российской нефти поступила 4 мая
Мозырский нефтеперерабатывающий завод Виктор Драчев/ТАСС
Описание
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Новая партия нефти, поступившая на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" в Белоруссии, соответствует необходимым стандартам. Об этом говорится в сообщении концерна "Белнефтехим", распространенном в субботу.

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"4 мая в 14:45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту", - отметили в концерне.

В "Белнефтехиме" проинформировали, что, в соответствии с согласованным графиком, отгрузка поступившей нефти, соответствующей требованиям ГОСТа, начнется 5 мая. "К переработке новой партии нефти ОАО "Мозырский НПЗ" приступит с 6 мая", - уточнили в концерне.

19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". 

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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