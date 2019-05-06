Володин: доступ коллекторов к единой системе идентификации нарушит права граждан

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что предоставление коллекторам доступа к данным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных.

"Нельзя стимулировать выбивание долгов. Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены", - заявил Володин журналистам в понедельник, комментируя обращение "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА) в Госдуму.

Как ранее сообщила пресс-служба НАПКА, 5 мая в Госдуму было направлено предложение, в котором коллекторы просят доступ с предварительного согласия заемщиков к номерам телефонов, которые они указывают в ЕСИА. Это, как утверждается в документе, позволит исключить ситуации, когда коллектор или кредитор беспокоят третье лицо.

По словам Володина, эта инициатива "нарушает права граждан на защиту их персональных данных".

"Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике - договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к Единой системе идентификации и аутентификации нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных", - подчеркнул спикер.

Также председатель Государственной думы отметил, что для решения сложных ситуаций, связанных с долговыми обязательствами, существует суд.