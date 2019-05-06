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"Известия": бюджет РФ потерял из-за нарушений при госзакупках минимум 153 млрд рублей

По данным газеты, общая стоимость заключенных заказов по госзакупкам составила в 2018 году 6,8 трлн рублей
Здание Минфина РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Минфина РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Потери российского бюджета из-за прямых нарушений законодательства о госзакупках составили не менее 153 млрд рублей в 2018 году. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет министерства финансов.

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В документе учитываются только необоснованное завышение или занижение цены контракта и неправильный способ ее определения, пояснили изданию в пресс-службе Минфина. Данные отчета основаны на оценках Федерального казначейства.

По информации "Известий", общая стоимость заключенных заказов по госзакупкам составила в прошлом году 6,8 трлн рублей. Таким образом, потери из-за нарушений достигают чуть более 2%. Кроме того, как следует из опубликованной газетой инфографики Минфина, 40% закупок "развалились, потому что на них в итоге претендовал один участник".

Федеральная антимонопольная служба, проверив почти 27 тыс. закупок, нашла в 30% из них признаки ограничения конкуренции, утверждают "Известия", ссылаясь на отчет.

Чтобы усовершенствовать систему, Минфин предлагает упростить закупочные процедуры, разрешив заказчикам выбирать исполнителей не только из компаний, допущенных к конкурсу, но из любых организаций, предлагающих соответствующий товар или услуги, пишет газета.

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