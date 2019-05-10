Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,03-1,41%

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,03%, до 2518,18 пункта, индекс РТС снизился на 1,41%, до 1215,71 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:51 мск увеличился на 0,31%, до 65,275 рублей, курс евро вырос на 0,73%, до 73,385 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,60%, до $70,42 за баррель.

"Возросшие риски срыва торговой сделки США и КНР довлеют над инвесторами по всему миру, все ждут ответа Китая на рост пошлин со стороны США. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что "совершенно не торопится" заключать соглашение с КНР", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер Сергей Дейнека.

"Индекс Мосбиржи в условиях глобального risk off ушел ниже 2540 пунктов, откуда открывается путь к зоне поддержки 2480-2490 пунктов", - добавил он.