Uber вышел на биржу. Почему рынок разочарован? И чей дебют днем ранее стал успешным?

Пока россияне отдыхали на майских каникулах, на американском рынке прошло сразу два независимых друг от друга и важных IPO (выход на биржу и первое публичное размещение акций, которые могут купить инвесторы, изначально не связанные с компанией). Рассказываем подробности.

10 мая на биржу наконец-то вышел Uber — это событие давно называли самым ожидаемым на американском рынке в 2019 году. Впрочем, оно сразу стало разочарованием для инвесторов. Хотя компания и разместилась в пределах прогнозных значений, но сделала она это почти по нижней границе диапазона: стоимость акций в первый день торгов упала на 7,6% — с $45 до $41,57 за бумагу. В результате общая капитализация Uber составила всего около $76 млрд. Это меньше $82,4 млрд, которые он надеялся достичь, и существенно ниже тех $100−120 млрд, о которых инвестбанки говорили еще в конце 2018 года. Всего же, разместив 180 млн акций, Uber смог привлечь $8,1 млрд.

Таким образом, Uber, по сути, повторил сценарий своего конкурента Lyft, который дебютировал на бирже еще в начале апреля текущего года: его акции в первый день торгов упали почти на 12%, а с момента размещения они и вовсе потеряли в цене почти 35%.

Подпортили IPO Uber и другие результаты Lyft, а именно убыток $1,1 млрд в первом квартале 2019 года, о котором писала The Wall Street Journal. Кроме того, Uber вышел на биржу аккурат в момент снижения фондовых рынков из-за обострившегося торгового противостояния США и Китая. Сказывается и скептицизм инвесторов — они хотят получать прибыль, а Uber, понесший в 2018 году операционных убытков на $3 млрд, пока может только признавать собственную убыточность и едва ли в ближайшее время похвастается значительной прибылью.

По мнению аналитика группы Finam Леонида Делицына, если бы Uber провел IPO еще год назад, то у него был бы шанс получить гораздо более высокую оценку инвесторов. Но компанию с тех пор среди прочего подкосил корпоративный скандал, связанный с внутренней культурой и сексуальными домогательствами. Закончился он отставкой сооснователя сервиса и его генерального директора Трэвиса Каланика и приходом нынешнего руководителя — Дары Хосровшахи.