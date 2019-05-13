Uber вышел на биржу. Почему рынок разочарован? И чей дебют днем ранее стал успешным?

Пока россияне отдыхали на майских каникулах, на американском рынке прошло сразу два независимых друг от друга и важных IPO (выход на биржу и первое публичное размещение акций, которые могут купить инвесторы, изначально не связанные с компанией). Рассказываем подробности.
10 мая на биржу наконец-то вышел Uber — это событие давно называли самым ожидаемым на американском рынке в 2019 году. Впрочем, оно сразу стало разочарованием для инвесторов. Хотя компания и разместилась в пределах прогнозных значений, но сделала она это почти по нижней границе диапазона: стоимость акций в первый день торгов упала на 7,6% — с $45 до $41,57 за бумагу. В результате общая капитализация Uber составила всего около $76 млрд. Это меньше $82,4 млрд, которые он надеялся достичь, и существенно ниже тех $100−120 млрд, о которых инвестбанки говорили еще в конце 2018 года. Всего же, разместив 180 млн акций, Uber смог привлечь $8,1 млрд.
Таким образом, Uber, по сути, повторил сценарий своего конкурента Lyft, который дебютировал на бирже еще в начале апреля текущего года: его акции в первый день торгов упали почти на 12%, а с момента размещения они и вовсе потеряли в цене почти 35%.
Подпортили IPO Uber и другие результаты Lyft, а именно убыток $1,1 млрд в первом квартале 2019 года, о котором писала The Wall Street Journal. Кроме того, Uber вышел на биржу аккурат в момент снижения фондовых рынков из-за обострившегося торгового противостояния США и Китая. Сказывается и скептицизм инвесторов — они хотят получать прибыль, а Uber, понесший в 2018 году операционных убытков на $3 млрд, пока может только признавать собственную убыточность и едва ли в ближайшее время похвастается значительной прибылью.
По мнению аналитика группы Finam Леонида Делицына, если бы Uber провел IPO еще год назад, то у него был бы шанс получить гораздо более высокую оценку инвесторов. Но компанию с тех пор среди прочего подкосил корпоративный скандал, связанный с внутренней культурой и сексуальными домогательствами. Закончился он отставкой сооснователя сервиса и его генерального директора Трэвиса Каланика и приходом нынешнего руководителя — Дары Хосровшахи.
Конечно, первый день торгов не обязательно определяет всю дальнейшую судьбу компании и ее акций, пишет агентство Bloomberg, но такой выход на биржу неприятно поразил инвесторов. А это в свою очередь может поставить под вопрос прогнозы, что 2019 год должен стать самым успешным для IPO компаний.
Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов также призвал не торопиться с оценками первых результатов Uber на бирже. Он напомнил, что акции того же Facebook после IPO в 2012 году за несколько месяцев подешевели почти в два раза. Но при должном терпении уже через пять лет у инвесторов была возможность пятикратно заработать на своих вложениях, а у тех, кто покупал бумаги соцсети на "дне", — приумножить инвестиции десятикратно, подсчитал Леонид Делицын. Так, в самом начале акции Facebook стоили $38,23, сейчас торгуются на уровне $188,34, при этом минимум цены составил $17,55, а максимум — $218,62. Так что за Uber нужно внимательно следить как минимум ближайшие два-три года. Потому что, с одной стороны, это очень рисковый вариант для инвестиций. С другой — это все еще инновационная компания, создавшая, по сути, модель уберизации и захватившая огромный рынок.
А пока "самое ожидаемое IPO" разочаровывало американских инвесторов, совсем другая история ждала российский сервис рекрутинга HeadHunter, вышедший на биржу NASDAQ за день до IPO Uber на Нью-Йоркской фондовой бирже — 9 мая. За первые два дня торгов оценка компании выросла с $675 млн до $837 млн. Всего HeadHunter разместил 16,3 млн американских депозитарных акций (каждая соответствует одной акции) в общей сложности на $220,1 млн. Бумаги продавались по верхней границе объявленного ценового диапазона — $13,5 за акцию — и по результатам 10 мая подорожали на 24%, до $16,75. Это первое IPO российской компании на западной бирже с осени 2017 года. И по словам источников в разных СМИ, оно характеризовалось "невероятно высоким" интересом со стороны американских инвесторов — спрос в десять раз превысил предложение.
Такой спрос мог бы объяснить "голод" западного рынка по российским технологическим компаниям, считает Сергей Суверов. Тот же HeadHunter уже готовился к размещению в 2018 году, но тогда провести его помешали санкции. Отечественный технологический сегмент в принципе небольшой, а HeadHunter показывает хорошие результаты — одновременно и рост, и прибыль, кроме того, его поддерживает и положительный пример других отечественных компаний на рынке, например "Яндекса".
Леонид Делицын увидел причину успеха выхода HeadHunter на биржу также в сравнительно скромном размере размещения и запросов. "Это дало акциям пространство для роста", — отметил эксперт. Компания также остается лидером сегмента в России и крупным международным игроком. А фондовый рынок любит такие компании, хотя бы потому что позиция нишевого лидера позволяет заметно снизить риски конкуренции, на которые, кстати, жаловался тот же Uber.
Впрочем, Делицын не ожидает значительных колебаний акций HeadHunter, потому что это "не компания для массового инвестора — ее бумаги не будут хватать в надежде быстро заработать, покупать их, скорее всего, будут фонды с расчетом на длительные перспективы — пять лет и больше".
Непосредственно в компании подробнее комментировать результаты IPO будут готовы ближе к июню, а пока генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков заявил: "Результаты IPO соответствовали нашим ожиданиям, мы довольны ценой размещения, реакцией рынка и западных инвесторов. Это показатель огромного интереса к нашей компании, технологиям и рынку онлайн-рекрутмента в целом".
Арина Раксина