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Торговая война

Лавров заявил, что Россия не приемлет попыток действовать в обход норм ВТО

Речь идет о "международных торговых вопросах", по словам главы МИД РФ

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Россия выступает против действий в вопросах международной торговли, нарушающих нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с членом Госсовета, главой МИД Китая Ван И.

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"Мы не приемлем попытки действовать в [международных] торговых вопросах в обход норм Всемирной торговой организации", - сказал Лавров.

5 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. Позднее Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введенные ограничения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитайВан ИТрамп, ДональдТорговая война
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