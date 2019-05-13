ЕК ответила на запрос Nord Stream 2 готовностью к диалогу по Газовой директиве

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ответила на запрос компании Nord Stream 2 об изъятиях из Газовой директивы ЕС готовностью к диалогу. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ЕК.

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"Еврокомиссия в своем ответе следует правовой процедуре - "механизму урегулирования споров", изложенной в договоре к Энергетической хартии. Она заявляет, что ее службы готовы встретиться с промоутерами проекта, чтобы выслушать их аргументы", - отметили в ЕК.

В пресс-службе отметили, что ЕК уведомила о своем ответе Совет ЕС и Европарламент. "В то же время и в рамках процедуры, в соответствии с положением о финансовой ответственности, Еврокомиссия в таких случаях должна официально информировать Европарламент и Совет ЕС о своем ответе, что она и сделала", - добавили в ведомстве.

Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - направила 12 апреля письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором запросила у Евросоюза официальное подтверждение того, что на основании обновленной Газовой директивы к "Северному потоку - 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, поставляющим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

В противном случае компания видит угрозу интересам инвесторов, которые уже вложили в проект €5,8 млрд, и может обратиться за их защитой в суд, подчеркнул в письме исполнительный директор Nord Stream 2 AG Матиас Варниг. Ответ главы ЕК компания попросила предоставить в течение месяца - до 13 мая.