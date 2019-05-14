В "Русале" сообщили о замедлении до 3% мирового спроса на алюминий в 2019 году

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 мая. /ТАСС/. Мировой спрос на алюминий в текущем году замедлится до 3% и ожидается на уровне 68 млн т. Такой прогноз содержится в докладе российской объединенной компании "Русал", распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.

"Мы полагаем, что глобальный спрос на алюминий в 2019 году вырастет на 3% - до 68 млн т - против роста в 2018 году на 3,6% - до 65,6 млн т", - говорится в документе.

По данным "Русала", в течение I квартала 2019 года этот показатель вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,87 млн т.

"Рост глобального спроса на алюминий замедляется в результате экономических проблем и рыночной неопределенности", - пояснили в компании.