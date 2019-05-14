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Компания "Азимут" вернула деньги пассажирам отмененного рейса Новосибирск - Ростов на SSJ

Ранее компания несколько раз переносила вылет по техническим причинам, а после решила отменить рейс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут", ранее отменившая рейс Новосибирск - Ростов-на-Дону на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), компенсировала пассажирам затраты на билеты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Рейс отменен, пассажирам переоформлены билеты на другие даты или сделаны возвраты денежных средств", - сказал собеседник агентства.

Авиарейс А4 220 на воздушном судне SSJ-100 должен был вылететь в понедельник в 08:45 (04:45 мск), однако по техническим причинам компания несколько раз переносила его на вечернее время, а затем отменила.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Сейчас авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году компания рассчитывает закупить еще семь таких самолетов.

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