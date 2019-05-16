Госдума приняла пакет законов о продлении амнистии капиталов

В рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный правительством РФ пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Законы вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Одновременно в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс внесены поправки, которые предусматривают предоставление гарантий от уголовного и административного преследования участникам амнистии капиталов, если деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года (ранее - до 1 января 2018 года).

От уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика, являющегося контролирующим лицом такой компании, при условии, что налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Принятие законов направлено на создание благоприятных условий для осуществления перевода активов в российскую юрисдикцию, говорится в сопроводительных документах.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов как минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в РФ и регистрирует бизнес в специальных административных зонах.

Об амнистии капиталов

Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян. Второй этап стартовал 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более €10 млрд.

В обмен заявившие освобождались от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки.

Желающие вернуть капитал в Россию могли сделать это, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.