Кампании по амнистии капиталов в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 28 февраля 2019 года внести в законодательство изменения, предполагающие продление амнистии капиталов до 1 марта 2020 года. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справочный материал о легализации (или амнистии) капиталов. Этот процесс подразумевает возвращение в правовое поле скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное погашение налоговой задолженности в бюджет государства. Текущая амнистия капиталов стала третьей в России, предшествующие кампании проводились в 1993 и 2007 годах.

История вопроса

Первая налоговая амнистия в России была объявлена указом президента РФ Бориса Ельцина от 27 октября 1993 года: тогда в течение 1 месяца и 3 дней физические и юридические лица могли добровольно выплатить недоимки (невыплаченные налоги), не опасаясь преследования. Однако этим правом воспользовались только около 2 тыс. человек, что не оправдало ожиданий правительства.

Законопроекты о налоговых амнистиях в 1995, 1998 и 2002 годах не были приняты парламентом.

Налоговая амнистия 2007 года

1 марта 2007 года в России вступил в силу федеральный закон "Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами", который позволял до конца года гражданам и индивидуальным предпринимателям задекларировать свои доходы и уплатить по ним налоги по ставке 13%. Итоги этой налоговой амнистии, по оценке большинства СМИ, были неудовлетворительными: в бюджет поступило только 3,7 млрд рублей (всего в 2007 году было собрано 7,8 трлн рублей налогов и сборов). Среди причин неудачи кампании назывались плохое информирование населения и расплывчатость формулировок закона. В частности, не было ясно, освобождает ли амнистия от ответственности тех, против кого уже заведено дело о неуплате налогов. Также у закона были узкие временные рамки - всего два года: под легализацию подпадали только доходы, полученные до 1 января 2006 года. Участие в амнистии не имело смысла для тех, кто не задекларировал свои доходы в период до 1 января 2004 года, поскольку налоговые службы по закону не имели права взыскивать недоимки старше трех календарных лет, если по ним не было искового заявления.

Легализация капитала в 2015-2016 годах

В марте - июне 2014 года на уровне Совета Федерации, Министерства финансов и Министерства экономического развития была выдвинута идея о проведении новой кампании по легализации капитала. 4 декабря 2014 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу. Планировалось, что программа по легализации коснется тех бизнесменов, которые согласятся вернуть в Россию средства, ранее вывезенные в офшоры. По озвученным оценкам экспертов, эта мера могла пополнить федеральный бюджет на $2 млрд и вернуть в Россию около $100 млрд капиталов.

27 марта 2015 года законопроект "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был внесен в Госдуму. Он был принят 25 мая в третьем чтении, 3 июня одобрен Советом Федерации и 8 июня подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно закону, владельцам зарубежного имущества и банковских вкладов предлагалось избежать административной и налоговой ответственности за сокрытие имущества, если они легализуют его с 1 июля по 31 декабря 2015 года. Непосредственно вывод имущества из офшоров в рамках легализации не облагался налогом (после перевода его в российскую юрисдикцию налоги начислялись на общих основаниях). Легализация коснулась только нарушений, которые были совершены до 1 января 2015 года.

29 декабря 2015 года президент Владимир Путин подписал закон, продлевавший амнистию до 30 июня 2016 года. Всего возможности легализовать капиталы тогда воспользовались 7,2 тыс. бизнесменов. Официально объемы налогов, дополнительно полученных благодаря амнистии, не публиковались. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщал СМИ, что всего было получено только 6 млрд рублей (КПРФ получила эти данные от Минфина в ответ на депутатский запрос).

Второй этап легализации, 2018-2019 годы

25 декабря 2017 года в ходе встречи в Кремле с руководством палат Федерального собрания президент Владимир Путин предложил продлить срок амнистии капитала. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это решение было вызвано иностранными санкциями, в условиях которых "предприниматели неоднократно сталкивались с незаконными, необоснованными попытками посягательства, заморозки под личиной рестрикций".

Новый законопроект об амнистии капиталов, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, был разработан Министерством финансов РФ. 9 февраля 2018 года закон был принят Госдумой в третьем чтении, 14 февраля одобрен Советом Федерации, 19 февраля подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Второй этап амнистии прошел с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в целом на тех же условиях, что и в 2015-2016 годах. Предприниматели, которые хотели раскрыть свои доходы, не подпадали под уголовные статьи об уклонении от налогов, таможенных платежей и сборов. Задекларировать, в отличие от предыдущего этапа амнистии, можно было не только действующие, но и закрытые до 1 января 2018 года счета. Декларацию можно было подать в любую налоговую инспекцию или центральный аппарат Федеральной налоговой службы.

6 февраля 2019 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума "Деловая Россия" сообщил журналистам, что в 2018 году в рамках амнистии капитала бизнесмены "задекларировали только по остаткам по счетам более €10 млрд".

Зарубежный опыт

Среди успешных примеров подобных кампаний - налоговая амнистия 1988 года в Ирландии, во время которой не перечислившие вовремя подоходный налог жители республики могли его выплатить без штрафных санкций. В результате этой акции бюджет Ирландии получил около $700 млн.

Еще более результативной стала амнистия капиталов в Италии в 2001-2002 годах. Тогда жители страны могли легализовать все свои доходы, в том числе хранящиеся за рубежом, выплатив в казну 2,5% от их общей суммы или купив гособлигаций на 12% от стоимости сокрытого имущества. За первые два месяца после объявления амнистии в Италию удалось вернуть капитал в размере €61 млрд, только единовременный налог с возвращенных активов принес в бюджет страны €1,4 млрд. Менее удачные налоговые амнистии, доходы от которых не оправдали ожиданий властей, проводились во Франции (1982, 1986), Аргентине (1987), Ирландии (1993) и Бельгии (2004).