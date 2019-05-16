Путин знает о проблеме цен на продовольствие в Крыму и решает проблему

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что знаком с проблемой завышенных цен на продовольствие в Крыму и заверил, что власти работают над ее комплексным решением.

"Мы этим занимаемся, проблема известна. Я знаю об этом", - сказал он, выступая на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость". Президент подчеркнул, что "нужно заводить" в регион торговые сети в ответ на слова одной из участниц форума, сравнившей цены на клубнику в Санкт-Петербурге и в Крыму, где она стоит втрое дороже и достигает 600 рублей за кг. "Соответствующие ведомства в Москве этим занимаются. Мы знаем эту проблему и будем над ней работать", - сказал он.

При этом Путин отметил, что Крымский мост сыграет свою роль в улучшении снабжения товарами крымского региона. "Открыть Крымский мост было недостаточно, нужно обеспечить железнодорожное сообщение, - сказал он. - Когда крупномасштабный завоз пойдет товаров по всем направлениям, тогда, надеюсь, ситуация будет меняться". Он заверил, что в конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена и заработает.