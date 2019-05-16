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Путин обещал разобраться в ситуации с "переселяющимся участком" в Ленинградской области

Президенту России на форуме ОНФ рассказали, что в регионе существует проблема, когда участок земли по документам "переселяется" с одного места на другое

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал разобраться с ситуацией с "летающей землей" в курортной зоне недалеко от Санкт-Петербурга.

На медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) главе государства рассказали про ситуацию, когда в Ленинградской области участок земли по документам "переселяется" с одного места на другое. "Первый раз такое слышу", - признался глава государства. Он предположил, что для таких манипуляций остались "лазейки в законодательстве".

"Надо с этим разобраться, я помечу для себя и поразбираюсь с этим", - заверил Путин.

"Над законами думают сотни и тысячи, а как их обойти - миллионы, поэтому вторая часть имеется преимущество", - сказал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛенинградская область
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