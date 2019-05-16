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Путин пообещал изучить идею о запрете обратного лизинга авто для граждан

Президенту рассказали, что механизм обратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц, формально являясь законной схемой, позволяет кредитовать граждан для покупки авто, минуя надзор ЦБ

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею о запрете механизма обратного лизинга автомобилей в пользу граждан. Об этом он заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта.

"Посмотрю обязательно", - сказал он, отвечая на предложение запретить этот механизм.

Главе государства рассказали, что механизм обратного лизинга автомобилей в пользу физических лиц, формально являясь законной схемой, позволяет кредитовать граждан для покупки авто, минуя надзор Центробанка РФ. По словам одной из участниц форума, из-за использования такой схемы уже более 5 тыс. человек лишились автомобилей, которые приобрели по возвратному лизингу.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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