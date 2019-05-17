Суд оставил в СИЗО фигурантку дела о загрязнении трубопровода "Дружба" Светлану Балабай

По решению Самарского районного суда, Балабай была заключена под стражу на два месяца - до 29 июня. "В удовлетворении жалобы отказать", - сказала судья. Защита в ходе заседания просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

После заседания суда адвокат Балабай сообщил, что подзащитная повторно обжалует арест. "Конечно, будем дальше обжаловать решение суда", - сказал адвокат. "Светлана Балабай не только не признает свою вину, она и не причастна к этому делу. Следствие подозревает ее только потому, что она является номинальным руководителем предприятия. Балабай занималась только оформлением бухгалтерских документов", - добавил он.

Суд в Самаре 15 мая заочно арестовал основателя ГК "Петронефть" Романа Трушева и бывшего гендиректора "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко на два месяца с момента их экстрадиции или задержания на территории РФ. По этому делу арестованы еще четверо человек: заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай.