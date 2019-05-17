СМИ: Вашингтон запрашивает "непомерно высокую цену" на торговых переговорах с Пекином

ШАНХАЙ, 17 мая. /ТАСС/. США запрашивают "непомерно высокую цену", что ведет к эскалации напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона по торговым вопросам. Об этом пишет в пятницу в редакционной статье главный печатный орган ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) газета "Жэньминь жибао" .

"Американская сторона запрашивает слишком высокую цену, что является прямой причиной эскалации торговых трений между США и КНР", - указывает издание, отмечая, что Вашингтон "постоянно нарушает собственное слово", несмотря на достигнутые за 11 раундов переговоров успехи, а также продолжает наращивать давление. Газета подчеркивает, что ответственность за "серьезные неудачи" в переговорном процессе полностью лежит на американской стороне. В качестве еще одной причины ухудшения торгово-экономических отношений между странами "Жэньминь жибао" называет проводимую Вашингтоном политику, которая основана на стратегии "Америка превыше всего".

"Торговая война оказывает влияние на развитие китайской экономики, однако в общем это влияние является ограниченным и контролируемым. За последний год Китай в условиях давления и противостояния торговой войне продолжал наращивать объемы экспорта и импорта, непрерывно шел процесс оптимизации торговой структуры", - пишет газета, отмечая, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее.

С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму $200 млрд. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.