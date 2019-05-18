Первые оценки убытков от "грязной" нефти в трубопроводе "Дружба" представят 20 мая

АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Совместная рабочая группа РФ и Белоруссии по оценке убытков от загрязненной нефти представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Она (рабочая группа - прим. ТАСС) уже приступила к работе. В понедельник уже первые результаты должны быть", - сказал Козак.

В четверг Козак сообщил журналистам, что РФ и Белоруссия создали рабочую группу из восьми человек по оценке убытков от ЧП с нефтепроводом "Дружба". В нее вошли представители Белнефтехима и Минэнерго РФ.