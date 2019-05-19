Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по урегулированию поставок нефти

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Белоруссия согласовала проект дорожной карты с Россией по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации. Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"После переговоров между мной и российским вице-премьером Дмитрием Козаком, состоявшихся 16 мая в Москве, в соответствии с нашими договоренностями группа белорусских и российских специалистов обсудила и подготовила проект дорожной карты мероприятий по замещению на территории Беларуси российской нефти ненадлежащего качества", - отметил белорусский вице-премьер.

Ляшенко пояснил, что дорожная карта предусматривает обеспечение сырьем белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении европейских государств. "Понимая важность этого документа и необходимость его строгого выполнения всеми сторонами, я предложил одобрить дорожную карту на уровне вице-премьеров наших государств", - сказал Ляшенко. "Со своей стороны мы согласовали проект дорожной карты и направили для подписания Дмитрию Козаку", - сообщил вице-премьер. Ляшенко также добавил, что белорусская сторона "уже приступила к исполнению первоначальных шагов дорожной карты".

По словам Ляшенко, Белоруссия предложила РФ увеличить поставки нефти на ОАО "Нафтан" "в максимально короткие сроки увеличить объем ее поставки, не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий".

"Мы также еще раз проинформировали наших российских коллег, что белорусская сторона готова принимать для переработки в ОАО "Нафтан" больший, чем сейчас, объем российской нефти, поставляемой по маршруту Невель - Полоцк - "Нафтан", - сказал он.

В новость были внесены изменения (15:12 мск) — добавлены высказывания Ляшенко.