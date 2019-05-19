Нигерия надеется, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца года

ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 19 мая. /ТАСС/. Нигерия рассчитывает на продление сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву перед началом заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

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"Я надеюсь на это", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли продлевать сделку до конца года.

Он не уточнил, на каких условиях считает возможным продление соглашения после его истечения в июне.

Действие соглашения о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ заканчивается в июне, поэтому у министров остается чуть больше месяца, чтобы принять решение о том, как производители 40% всей нефти в мире будут регулировать добычу с 1 июля.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проходит в Джидде в воскресенье. В состав комитета входят восемь стран, среди которых ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан. Сопредседатели - Россия и Саудовская Аравия. По итогам встречи министры озвучат текущие итоги исполнения Венского соглашения о сокращении добычи. Как ранее сообщал источник ТАСС, в апреле сделка была исполнена на 168%.

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