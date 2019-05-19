Миллер: возможные сдвиги сроков реализации "Северного-потока - 2" будут незначительными

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Сдвиги сроков реализации проекта "Северный поток - 2" возможны, но они будут совсем незначительными. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" по телеканалу "Россия-1" .

"4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансировано. Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", - сказал он.

15 мая стало известно, что в рамках реализации проекта "Северный поток - 2" был уложен 1241 км труб - 50,6% от общей протяженности двух ниток газопровода. Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства "Северного потока - 2" позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.