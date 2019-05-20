Трамп: американские компании покидают КНР после повышения пошлин на китайские товары

ТАСС, 20 мая. Американские компании переносят свои предприятия из Китая во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии после того, как США повысили размер пошлин на китайские товары. Об этом в воскресенье заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

"Компании массово покидают Китай из-за повышения тарифов", - отметил Трамп. По его словам, "у США и Китая был хороший вариант [торговой] сделки, но затем они [Китай] решили изменить ее". "Я сказал, что в таком случае мы введем тарифы на китайские товары", - добавил президент.

Он считает, что Пекин в конечном итоге согласится заключить торговое соглашение с США, поскольку повышение размера пошлин наносит значительный ущерб экономике КНР. "Тарифы убивают Китай", - подчеркнул он.

При этом, как заметил глава Белого дома, "новая сделка не может быть равнозначной" и должна быть заключена на американских условиях.

Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР, достигающим, по его словам, $500 млрд. С 10 мая Вашингтон в очередной раз повысил пошлины - с 10% до 25% - в отношении китайских товаров на общую сумму $200 млрд. Глава администрации США также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня введут пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.