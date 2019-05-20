РФ и Белоруссия реализуют первоочередные меры по восстановлению поставок нефти по "Дружбе"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия реализуют первоочередные мероприятия по восстановлению поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". В ближайшее время стороны должны согласовать окончательный план действий, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

"Переговоры совместной российско-белорусской рабочей группы по восстановлению поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" сегодня продолжатся, так как еще идет согласование отдельных технических деталей. Тем не менее к 20 мая в рамках разрабатываемой дорожной карты был согласован комплекс первоочередных мероприятий, который успешно реализуется двумя странами. Рассчитываем, что работа по уточнению плана мероприятий завершится в ближайшее время и согласованная дорожная карта будет утверждена сопредседателями рабочей группы", - сказал Джус.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.

Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Россия и Белоруссия создали рабочую группу, которая должна разработать план мероприятий по восстановлению поставок нефти по "Дружбе", а также оценить убытки из-за поставок некачественной нефти.