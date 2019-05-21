СМИ: Польша не принимает нефть из России из-за спора НПЗ об откачке загрязненного сырья

По информации портала, главная проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы - два в Польше и два в Германии, принимающие нефть из РФ по польскому участку "Дружбы", - не смогли договориться о том, как разделить загрязненную нефть, оказавшуюся в трубопроводе.

Как заявлял ранее глава компании PERN - оператора польского участка "Дружбы" - возможности откачать загрязненную нефть из трубопровода нет. Единственное решение - переработать ее на НПЗ, смешав с качественной нефтью в соответствующих пропорциях. "Если клиенты в Польше и Германии посчитают, что могут принять эту нефть, мы ее пропустим, но это должно быть общим решением", - указал Игорь Василевский.

По имеющимся данным, в польском участке "Дружбы" остается от 800 тысяч до 1 млн тонн некачественной нефти. Ранее сообщалось, что клиенты PERN достигли соглашения о разделе нефти. Однако, по данным портала, два немецких НПЗ в последний момент отказались от договоренности. В ответ на этот шаг польская нефтеперерабатывающая компания Orlen заявила об отказе принимать новые поставки качественного сырья из РФ по "Дружбе" до момента, пока все четыре НПЗ не договорятся о том, как разделить некондиционную нефть.

Несмотря на то, что нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает в Польшу уже почти месяц, республика справляется с нехваткой сырья за счет имевшихся запасов, а также благодаря нефтяному порту, действующему на севере страны. Помимо этого, у республики есть обязательный стратегический резерв нефти, которого должно хватить на 90 дней.

Ежегодно компания PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.