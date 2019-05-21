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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Bloomberg: Индонезия может продлить запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX до конца года

Гендиректор гражданской авиации страны Полана Прамести заявила, что пока остается много проблем

ТАСС, 21 мая. Власти Индонезии могут продлить запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX местными авиакомпаниями до конца 2019 года. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg.

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"Есть много проблем, и пока не ясно, будут ли эти самолеты [Boeing 737 MAX] летать в Индонезии в текущем году. Я не могу предсказать, продолжим ли мы их эксплуатацию. Boeing должен убедить нас в безопасности своих воздушных судов", - заявила генеральный директор гражданской авиации Индонезии Полана Прамести. Она также подчеркнула, что индонезийские пилоты пройдут более серьезную подготовку, прежде чем им позволят управлять этими лайнерами.

11 марта Индонезия объявила о прекращении эксплуатации Boeing 737 MAX 8 до завершения необходимой технической проверки этих самолетов.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Теги
ЭфиопияСШАИндонезияРоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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