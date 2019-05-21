Правительственная комиссия одобрила законопроект о продлении дачной амнистии в России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о продлении до 1 марта 2020 года дачной амнистии, сообщила во вторник пресс-служба Росреестра.

"Проект федерального закона… одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности. Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке в отношении садовых домов и жилых домов, созданных на садовых и дачных земельных участках - без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, законопроект также предусматривает возможность регистрации прав собственности на жилые дома независимо от наличия территориальных зон, градостроительные регламенты которых допускают возможность такого строительства.

О необходимости продления дачной амнистии заявил 17 апреля во время ежегодного отчета в Госдуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. С момента вступления в силу в 2006 году закона о дачной амнистии до конца 2018 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты недвижимости, из них 3,5 млн - на землях индивидуального жилищного строительства, остальная часть - преимущественно на землях садовых некоммерческих товариществ и смежных форм участков.