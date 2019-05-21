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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Минэнерго Польши обратилось к РФ с просьбой принять меры для восстановления поставок нефти

Ранее в "Белнефтехиме" сообщили, что Белоруссия готова возобновить транзитную прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" после получения подтверждения от Украины и Польши

ВАРШАВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики Польши обратилось к российскому энергетическому ведомству с просьбой принять срочные меры для восстановления поставок качественной нефти по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление распространило во вторник польское Минэнерго.

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"В связи с отсутствием реакции российских поставщиков нефти на просьбы польских НПЗ о передаче надежного графика полного устранения российской стороной загрязненной нефти из трубопровода и компенсации потерь, понесенных в связи с приемом загрязненной нефти, министр энергетики Кшиштоф Тхужевский 21 мая 2019 года обратился к своему коллеге, министру энергетики РФ Александру Новаку, с просьбой о принятии срочных мер для скорейшего восстановления проходимости системы [передачи нефти] и поставок чистой нефти", - указано в сообщении польского ведомства.

"Одновременно министерство энергетики продолжает мониторинг ситуации в сфере поставок нефти для польских НПЗ и спроса на рынке топлива. По информации нефтяного сектора, переработка на польских нефтеперерабатывающих заводах осуществляется беспрепятственно, исходя из поставок, осуществляемых через нефтяной порт и разблокированных министром энергетики обязательных запасов", - информировало Минэнерго.

По информации ведомства, министр энергетики Польши на постоянной основе взаимодействует с ключевыми компаниями топливного сектора в Польше, а также с Европейской комиссией и Международным энергетическим агентством, "что позволяет эффективно координировать и принимать адекватные и быстрые меры". "Благодаря вышеуказанным действиям угрозы перебоев в поставках топлива на внутренний рынок нет", - констатировало польское энергетическое ведомство.

В понедельник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко заявила, что Белоруссия готова возобновить транзитную прокачку российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" после получения подтверждения от Украины и Польши. "Мы готовы начать прокачку, ждем подтверждения от Украины и Польши", - отметила она.

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Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияУкраинаРоссияПольшаДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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