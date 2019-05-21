В Huawei назвали решение США внести компанию в черный список вызовом для всей отрасли

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Решение властей США поместить китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei в черный список стало вызовом не только для нее самой, но и для Google, а также всей индустрии в целом. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил во вторник вице-президент Huawei по Европе Абрахам Лю.

Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

"Мы продолжаем инвестировать в Европу, а также предпринимаем активные меры по смягчению негативных последствий тех решений, которые были приняты промышленным департаментом Министерства торговли США. Huawei уже делает все необходимое, чтобы максимально смягчить негативное воздействие этих решений. Мы делаем это вместе с нашими бизнес-партнерами, в том числе американскими", - указал он.

Как отметил представитель компании, Huawei и Google вели взаимно выгодное сотрудничество на протяжении многих лет. "Политика вмешалась в наши деловые отношения. Это вызов не только для Huawei, но и для Google, а также для бизнеса в целом, поскольку мы являемся частью рыночной экономики. То есть упомянутые мною ранее вызовы коснутся не только Huawei, но и всей индустрии", - резюмировал он.

Вице-президент добавил, что Huawei продолжает переговоры с Google о путях возможного сотрудничества.

"Мы по-прежнему заняты переговорами с Google, чтобы выработать с их командой возможный путь [решения]", - сказал он.

Как отметил представитель компании, из-за решения властей США доступ к сервисам Google могут потерять миллиарды людей по всему миру.

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Как стало известно 19 мая, Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Компания Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств Huawei будут доступны ближайшие 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной властями США.

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