Reuters: венгерская MOL согласилась взять на хранение некондиционную российскую нефть

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию.

"Для решения международных вопросов, связанных с некондиционной сырой нефтью, MOL согласилась взять на хранение 100 тыс. тонн загрязненного сырья. Серьезных технических проблем не наблюдается", - заявили в компании.

По сведениям агентства, MOL начнет импортировать чистую российскую нефть на этой неделе после того, как некачественная нефть будет помещена в хранилище.

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