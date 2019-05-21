Reuters: венгерская MOL согласилась взять на хранение некондиционную российскую нефть

ТАСС, 21 мая. Венгерская нефтегазовая компания MOL согласилась взять на хранение 100 тыс. тонн некондиционной российской нефти из трубопровода "Дружба".
Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию.
"Для решения международных вопросов, связанных с некондиционной сырой нефтью, MOL согласилась взять на хранение 100 тыс. тонн загрязненного сырья. Серьезных технических проблем не наблюдается", - заявили в компании.
По сведениям агентства, MOL начнет импортировать чистую российскую нефть на этой неделе после того, как некачественная нефть будет помещена в хранилище.
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