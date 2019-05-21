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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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Reuters: венгерская MOL согласилась взять на хранение некондиционную российскую нефть

По информации агентства, речь идет о 100 тыс. тонн нефти из трубопровода "Дружба"
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© AP Photo/Bela Szandelszky

ТАСС, 21 мая. Венгерская нефтегазовая компания MOL согласилась взять на хранение 100 тыс. тонн некондиционной российской нефти из трубопровода "Дружба".

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Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию.

"Для решения международных вопросов, связанных с некондиционной сырой нефтью, MOL согласилась взять на хранение 100 тыс. тонн загрязненного сырья. Серьезных технических проблем не наблюдается", - заявили в компании.
По сведениям агентства, MOL начнет импортировать чистую российскую нефть на этой неделе после того, как некачественная нефть будет помещена в хранилище.

В новость были внесены изменения (15:17 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияВенгрияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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