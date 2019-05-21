Эксперт: рынок смартфонов РФ при отключении Huawei от сервисов Google изменится несильно

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

Google ранее решила приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, в частности к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства, и магазину приложений Google Play. Huawei заявила, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Если сотрудничество компаний прекратится, на новых телефонах Huawei нельзя будет установить систему Android, а на тех, которые вышли до этого, через 90 дней перестанут обновляться система и приложения.

"Я думаю, что это [возможное отключение от сервисов], конечно, немного будет форматировать рынок и его участников. В целом сейчас его среда достаточно гибкая, и я думаю, что и китайские производители подготовились к этому, не думаю, что они не ожидали подобных моментов. А российский рынок уже давно готовится, есть программа по импортозамещению [телекоммуникационного оборудования] в том числе. Я думаю, в целом рынок готов", - сказал Бородин, отвечая на вопрос, может ли негативно отразиться ситуация с Huawei и Google на российском рынке.