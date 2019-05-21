"Северный поток - 2" построен на 52,6%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Строители газопровода "Северный поток - 2" уложили 1290 км труб по дну Балтийского моря или 52,6% от его общей протяженности. Об этом сообщил во вторник "Газпром".

"В настоящее время в Балтийском море уложено 1290 км газопровода - 52,6% от его протяженности", - сказано в сообщении.

Две ветки "Северного потока - 2" должны быть построены до конца 2019 года. Общая мощность проекта составляет 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство не дала только Дания, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта. Оператор проекта уже подал заявку на альтернативный маршрут газопровода, который пройдет через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от острова Борнхольм.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% проекта.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что выполнение графика строительства "Северного потока - 2" позволяет говорить о возможном начале поставок газа по этому газопроводу с 1 января 2020 года.