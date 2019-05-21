"Белнефтехим" заявил о снятии ограничений на экспорт белорусских нефтепродуктов

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов, введенные из-за некачественной нефти из России, сняты. Об этом сообщил во вторник глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме", - сказал Рыбаков, чьи слова приводит агентство БелТА.

По его словам, сейчас рынок Белоруссии полностью обеспечен качественным топливом. "Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - добавил глава концерна.

Белоруссия и Россия в начале июня начнут обсуждать объемы поставок российской нефти в республику, сообщил Рыбаков.

"У нас есть договоренность с российской стороной, когда мы физически запустим процесс дорожной карты, в начале июня, не позднее первой декады, мы соберемся на межведомственном уровне, проведем оценку, уже исходя из развития этой ситуации", - отметил глава белорусского концерна.

Так Рыбаков ответил на вопрос о том, смогут ли белорусские НПЗ до конца года переработать 18 млн т нефти, определенных утвержденным с российской стороной индикативным балансом на 2019 год. Глава концерна проинформировал, что в предстоящих в начале июня переговорах с российской стороны будет участвовать Минэнерго, с белорусской - "Белнефтехим". "Тогда мы сможем более четко прогнозировать, как по этому году наверстать то, что упущено, иные механизмы по компенсации возможных потерь", - сказал он.