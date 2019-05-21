Эксперты: отключение смартфонов Huawei от услуг Google не станет катастрофой для россиян

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Возможная приостановка сотрудничества Google с Huawei в ближайшее время никак не затронет российских пользователей. В долгосрочной перспективе есть вероятность, что компании придут к компромиссу, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

Ранее стало известно о решении корпорации Google приостановить бизнес-контакты с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению Google за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Речь, в частности, идет о возможном отключении от доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны производства Huawei, а также о магазине приложений Google Play. Если сотрудничество компаний прекратится, на новых телефонах Huawei нельзя будет ставить систему Android, а на тех, которые вышли до запрета, через 90 дней перестанут обновляться система и приложения.

Компания Huawei была лидером на российском рынке смартфонов в первом квартале 2019 года с долей в 36,3% (по количеству штук). В 2018 году ее доля составила 21,4%, сообщили ТАСС в исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Катастрофы не произойдет

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко придерживается мнения, что конфликт никак не отразится на пользователях в РФ. "С большой вероятностью, на конечных пользователях эта ситуация не отразится никак: в краткосрочной перспективе точно, а в долгосрочной перспективе - верю, что будут найдены решения, чтобы конечный потребитель в РФ не был вовлечен в эти торговые войны", - сказал он.

По словам руководителя по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru Антона Спиридонова, важным нюансом является то, что Huawei не может потерять доступ к Android, потому что это продукт с открытым исходным кодом. "То есть Huawei как использовала Android, так и будет продолжать это делать (в версии AOSP). Google обязан не поставлять свои сервисы (Maps, Pay, YouTube, Gmail и так далее), но, во-первых, им есть альтернатива, а во-вторых, эти и другие приложения присутствуют в собственном магазине Huawei AppGallery, который является по сути клоном Google Play Store. Так что рядовой пользователь не заметит изменений на уровне ОС и ее внешнего вида, а отсутствие одних приложений компенсируется предустановкой других", - сказал он ТАСС.

Эксперт отмечает, что основная проблема в том, что Google не обязан предоставлять обновления для существующих смартфонов Huawei и Honor до новых версий ОС, в том числе обновления защиты Google Play Protect. "Если США и Китай не договорятся, то продающиеся сейчас устройства не получат обновление до Android 10 и далее. Все устройства, находящиеся в продаже или поступающие на полки в ближайшее время, уже имеют сертификат Google и не могут быть отключены от сервисов. Так что риска получить неработающее устройство нет. На это не пойдет и сам Google: массовые иски от потребителей никому не нужны", - пояснил Спиридонов.

Генеральный менеджер DataArt (международная сеть компаний, которые проектируют, разрабатывают, модернизирует и поддерживают IT-решения) Михаил Завилейский сообщил ТАСС, что Google вынужденно реагирует на принятые законы и одновременно компании ведут переговоры и ищут варианты смягчения ущерба как для потребителей, так и для их коммерческой репутации. "Достаточно уверенно можно сказать, что смартфоны продолжат работать, почти наверняка критические обновления и обновления безопасности будут поступать. Через какое-то время "умельцы" предложат обходные пути для установки новых приложений", - сказал он.

Влияние на спрос

Ретейлеры в основном не фиксируют изменения спроса в РФ после публикации данных о конфликте двух компаний. В частности, объединенная компания "Связной и Евросеть" сообщила ТАСС, что по итогам продаж в понедельник не видит роста или падения спроса на смартфоны Huawei в сети.

Один из онлайн-агрегаторов объявлений Avito отмечает, что в ходе анализа динамики изменений предложений сотовых телефонов марки Huawei эксперты не увидели значимых изменений. "Суточный объем объявлений держится на отметке около 33 тыс. на протяжении месяца, пользователи не паникует и не стараются экстренно продать телефоны. Посмотрим за этим процессом в динамике до конца недели, а пока можно сказать, что новость об ограничениях в отношении Huawei не повлияла на поведение пользователей", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Другой онлайн-агрегатор объявлений - "Юла" - заявил, что на фоне последних новостей вокруг китайской компании Huawei на сервисе объявлений выросло количество предложений о продаже смартфонов китайского бренда. Количество созданных объявлений на "Юле" за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне. "С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на "Юле" снизились на 7%. Самую популярную модель бренда - Huawei Honor (на них приходится 60% поисков) - также стали искать реже на 6,5%", - говорится в пресс-релизе агрегатора.

По данным генерального менеджера DataArt Михаила Завилейского, в будущем можно ожидать изменений ландшафта рынка мобильных операционных систем. Даже при изменении политических трендов компании будут добиваться коммерческой независимости. Но, увы, неудобств, скорее всего, избежать не получится, считает эксперт.

С этим также согласен директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Илья Массух, который считает, что ситуация должна сильно отразиться на рынке информационных технологий. "Мне кажется, что подобное решение приведет с точки зрения корпоративного к большей обособленности компаний, рынков, закрытости определенной", - отметил он, уточнив, что нужно морально поддерживать импортозамещение и пробовать использовать отечественные продукты.