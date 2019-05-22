СМИ: в Таиланде продажи Huawei упадут из-за приостановки сотрудничества с Google

БАНГКОК, 22 мая. /ТАСС/. Продажи смартфонов китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в Таиланде резко упадут, поскольку из-за приостановки сотрудничества с Google покупатели уже начинают избегать бренда, переходя на продукцию конкурентов. Как сообщила в среду газета Bangkok Post , к такому выводу пришли таиландские дилеры и эксперты отрасли.

Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

Сотрудник исследовательской группы IDC Thailand Виирадеч Паничвисай считает, что местные потребители не захотят покупать смартфоны Huawei, подчеркнув неопределенность направления торговой войны между США и Китаем. "Во время 90-дневного ослабления торговых ограничений правительством США переговоры могут привести к положительным результатам, - предположил он. - Поскольку торговля высокотехнологичными товарами между США и КНР является сложной и взаимосвязанной, продолжение ссоры будет влиять на цепочку поставок для технологической отрасли в обеих странах, причем от этого никто не выиграет".

По словам специалиста, в краткосрочной перспективе высококлассные модели Huawei, такие как серия P30, которые были довольно популярными, могут столкнуться с тем, что люди переключатся на конкурирующие бренды - Samsung или Apple, поскольку пользователи, вероятно, будут обеспокоены безопасностью устройств. Паничвисай заявил это, ссылаясь на решение Google лишить Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы (ОС) Android, новую версию которой американская компания выпустит к концу года. Это скажется на владельцах устройств, пользующихся банковскими приложениями, которым требуется определенный уровень безопасности.

Вместе с тем он не исключил, что если в нынешней ОС нет уязвимых мест, то подобные смартфоны Huawei будут продаваться еще не менее двух лет.

Другие модели

Говоря о грядущих моделях серии Mate, специалист отметил, что Huawei необходимо будет изменить свою стратегию и перенести запуск нового продукта, поскольку у него может не быть доступа к таким службам Google, как YouTube и Gmail. Издание отмечает, что в Таиланде китайские бренды смартфонов - Huawei, Vivo, Oppo, Honor и Xiaomi, занимают более половины доли рынка мобильных телефонов. По данным IDC Thailand, по состоянию на 2018 год доля Samsung на рынке Таиланда составляла 21%, за ней следуют Oppo (16%), Huawei (14%), Vivo (11%) и Apple (7%). Кроме того, королевство является одним из основных пользователей сервисов Google.

По словам генерального секретаря Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) Такорна Тантаситха, представители посольства США в Таиланде сообщили, что существующие смартфоны и устройства, продаваемые на рынке, все еще могут нормально работать и получать доступ к сервисам Google. Вместе с тем существующие телефоны Huawei могут в будущем лишиться доступа к этим услугам, если американская компания обновит платформу. Смартфоны следующего поколения Huawei также подвержены этому риску. Что касается сетей связи, оснащенных оборудованием Huawei, то они будут работать в обычном режиме, добавил Тантаситх.

Исполнительный директор ретейлера Jaymart Mobile Co Дусит Сукхумвитхай заверил, что модели смартфонов Huawei с существующей ОС Android можно использовать в течение двух лет без необходимости обновления до новой версии. "Компания Huawei уверена, что продолжит предоставлять обновления программного обеспечения, чтобы обеспечить безопасность и послепродажное обслуживание", - отмечается в заявлении ретейлера в Facebook.