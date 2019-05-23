Эксперт: США едва ли введут санкции против проекта "Северный поток - 2"

"Я настроен скептически", - сказал политолог. Он комментировал утверждения министра энергетики США Рика Перри в Киеве о неизбежности подготовки нового американского закона, предусматривающего введение жестких ограничительных мер против участников строительства трубопровода "Северный поток - 2". Кроме того, Бреммеру были заданы вопросы о том, каким может быть потенциальный ущерб проекту от американских санкций, если таковые действительно будут введены, начнется ли серьезный политико-экономический конфликт между ЕС и США в случае такого развития событий и т.п. "Мне кажется, маловероятно, что Соединенные Штаты в действительности введут санкции в отношении [участников] этого проекта", - подчеркнул руководитель Eurasia Group.

Он заострил внимание на том, что ЕС не только чинит определенные препятствия строительству газопровода, но и дает отпор тем действиям нынешней администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, которые способны помешать поставкам энергоресурсов на европейский рынок. "ЕС делает новые шаги в сфере регулирования, чтобы блокировать проект или замедлить его реализацию, однако возражает против тех действий администрации Трампа, которые способны создать проблемы для европейских энергетических поставок. При этом ЕС демонстрирует заинтересованность в том, чтобы избегать действий, которые могут повредить трансатлантическому единству в области соблюдения санкций. Действия в сфере регулирования, которые могут привести к задержкам [в строительстве трубопровода], вероятнее всего, последовали бы со стороны Европы, а не США", - заявил эксперт.

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие специалисты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, в настоящее время в Конгрессе США разрабатывается еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта.