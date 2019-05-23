{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei

СМИ: США убеждают Республику Корея отказаться от продукции Huawei

По данным Chosun Ilbo, южнокорейские власти заявили, что государство не может вмешиваться в дела частного бизнеса

ТАСС, 23 мая. США настаивают, чтобы южнокорейский бизнес присоединился к американской кампании по запрету использования оборудования и технологий компании Huawei. Об этом в четверг сообщает газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатический источник в Сеуле.

На эту тему
Google прекращает работу с Huawei. Что станет с устройствами китайской компании?

"США разными дипломатическими путями продолжают заявлять МИД [Южной Кореи], что использование товаров Huawei может повлечь за собой проблемы с безопасностью", - приводит газета его слова.

Издание указывает, что США потребовали от Южной Кореи запретить использование мобильной связи, предоставляемой оборудованием Huawei, в "уязвимых районах", в том числе на территориях, где расположены американские военные объекты.

В южнокорейском дипломатическом ведомстве, отмечает Chosun Ilbo, приняли к сведению высказанные американской стороной опасения в отношении Huawei, однако заявили, что власти не могут вмешиваться в дела частного бизнеса. По данным источников в индустрии, южнокорейский бизнес может понести убытки в несколько миллиардов долларов от приостановки импорта продукции Huawei.

В среду три главных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI объявили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei. Японская корпорация Panasonic в четверг приняла решение остановить все торговые операции с китайской компанией.

Теги
СШАКитайРеспублика КореяРазрыв бизнес-контактов Google и Huawei
СМИ: власти Китая объявили о налоговых льготах для разработчиков микросхем и ПО
По данным South China Morning Post, работающие в этих областях компании освободят от уплаты налога на прибыль в течение двух лет
Читать полностью