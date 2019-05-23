Правительство одобрило поправки в бюджет 2019 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кабинет министров в целом одобрил предложенные поправки в бюджет 2019 года. Об этом по итогам состоявшегося обсуждения сообщили журналистам в пресс-службе правительства.

"Поправки в бюджет 2019 года в целом одобрены, законопроект перед внесением в Госдуму будет еще доработан по отдельным предложениям членов правительства, касающихся расходной части", - сказали в пресс-службе.

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, расходная часть бюджета на 2019 год будет увеличена на 256,5 млрд рублей. "Поправки подготовлены с учетом его исполнения за первые 4 месяца на основе оценок макроэкономических показателей за весь текущий год", - сказал он.

Предлагается, в частности, увеличить общий объем доходов более чем на 200 млрд рублей. При этом нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось, почти на 60 млрд рублей, а доходы, не связанные с экспортом нефти и газа, вырастут более чем на 260 млрд рублей.