Медведев представил премьеру Белоруссии новый российский лимузин Aurus

ГОРКИ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу в перерыве между переговорами продемонстрировал белорусскому премьер-министру Сергею Румасу новый российский представительский лимузин Aurus. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

По его словам, после завершения встречи в узком составе в Горках главы правительств перешли в беседку на территории резиденции для переговоров с участием делегаций в формате рабочего завтрака. По пути Медведев представил Румасу лимузин Aurus, на котором премьер-министр РФ передвигается с начала этого года.

Aurus (от лат. aurum - "золото" и Russia - "Россия") - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Изначально ключевой задачей было создание лимузина для первого лица государства.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент РФ Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая 2018 года.