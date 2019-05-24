Польша вывела 30% загрязнений из своей системы передачи нефти после проблем с "Дружбой"

ВАРШАВА, 24 мая. /ТАСС/. Польше удалось вывести около 30% скопившейся загрязненной нефти после поступления некачественного сырья по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь компании PERN, оператора польского участка "Дружбы", Катажина Красиньская.

"Мы нейтрализовали из нашей системы около 30% загрязнений", - указала она.

Как сообщалось ранее, устранение загрязненной нефти основано на ее смешивании с чистой нефтью, которая поставляется морским путем или забирается из хранилищ. После смешивания нефть отправляется на НПЗ.

Ранее в PERN указывали, что для полного очищения системы передачи нефти компании потребуется до пяти месяцев.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Ежегодно компания PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.