Курс доллара снизился 64,52 рубля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск снизился на 0,51%, до 64,528 рубля, курс евро упал на 0,33%, до 72,278 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,05% - до $67,89 за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,02% - до 2619,24 пункта, индекс РТС увеличился на 0,29%, до 1279,11 пункта, следует из данных торгов.

Отскок в нефти и положительная динамика на внешних рынках позволили индексу Мосбиржи завершить неделю в плюсе и избежать развития коррекционного движения, которое началось в четверг, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Он полагает, что осторожность инвесторов при спокойном внешнем фоне после выходных обеспечит нахождение рынка вблизи уровней закрытия текущей недели.

Аналитики ИК "Фридом Финанс" также ожидают сохранение индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2650 пунктов на следующей неделе, "даже если нефть Brent продолжит снижение к следующему психологическому барьеру в $65 за баррель".

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что в пятницу рублю удалось проигнорировать очередную волну снижения на рынке энергоносителей в преддверии пика налоговых выплат. Тем не менее, предполагает он, "уход поддержки со стороны налогового периода может стимулировать активность долларовых "быков".

Руководитель инвестотдела НПФ "Согласие" Иван Нечаев полагает, что в отсутствие новой информации в части санкционного вопроса российская валюта будет находиться в диапазоне 64,50-65,50 рубля за доллар. Он добавил, что дальнейшая эскалация торгового конфликта между США и Китаем способна привести к замедлению мировой экономики и оказать существенное давление на развивающиеся рынки. "Опубликованное вчера резкое снижение индекса PMI в промышленности США - первый сигнал замедления экономики США", - пояснил он. В свою очередь аналитики из ИК "Фридом Финанс" также прогнозируют в понедельник цену за доллар США на уровне 64,50-65,00 рубля.