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Новак: "Северный поток - 2" реализуется по графику, несмотря на угрозы США ввести санкции

При этом, по словам министра энергетики РФ, сейчас трудно комментировать возможные риски в случае принятия Вашингтоном ограничительных мер

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" реализуется в соответствии с утвержденным графиком, несмотря на планы США ввести санкции в отношении газопровода. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

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"Мы это уже слышим давно, что такие законопроекты разрабатываются. Давайте комментировать не слова, а факты. Я не хочу слова комментировать. Проект строится и продолжает строиться в соответствии с утвержденным графиком", - сказал министр.

Новак добавил, что в настоящее время трудно комментировать риски, которые потенциально могут сложиться после разработки и принятия такого документа властями США.

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