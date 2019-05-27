Новак: "Северный поток - 2" реализуется по графику, несмотря на угрозы США ввести санкции

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" реализуется в соответствии с утвержденным графиком, несмотря на планы США ввести санкции в отношении газопровода. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы это уже слышим давно, что такие законопроекты разрабатываются. Давайте комментировать не слова, а факты. Я не хочу слова комментировать. Проект строится и продолжает строиться в соответствии с утвержденным графиком", - сказал министр.

Новак добавил, что в настоящее время трудно комментировать риски, которые потенциально могут сложиться после разработки и принятия такого документа властями США.