Полис ОСАГО в Москве в среднем подешевел на 7,45% с начала года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Москве с 1 января по 23 мая 2019 года снизилась на 7,45%. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на исполнительного директора союза Евгения Уфимцева. Стоимость полиса в среднем по стране снизилась за это время на 5,57%.

"В период с 1 января до 23 мая общее снижение средней премии по ОСАГО составило 5,57%, а в Москве показатель снижения был равен 7,45%. Для физических лиц средний взнос по ОСАГО упал на 4,11%, а в Москве - на 6,04%. Таким образом, изменение тарифов в большую сторону рядом компаний не станет критичным для москвичей", - сказал Уфимцев.

Как сообщалось ранее, два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве (4 тыс. 118 рублей), которые были снижены в начале апреля. Также компания ВСК собирается поднять тариф в Москве с 3 тыс. 590 рублей до февральского уровня 4 тыс. 118 рублей.

Коридор базовых ставок тарифов ОСАГО с 9 января 2019 года расширился с 3 тыс. 432 - 4 тыс. 118 рублей до 2 тыс. 746 - 4 тыс. 942 рублей, в результате средние цены начали снижаться. Реальная цена ОСАГО получается путем умножения базового тарифа на восемь коэффициентов.

Ранее гендиректор "АльфаСтрахования" (лидер рынка ОСАГО) Владимир Скворцов говорил, что, по его мнению, тарифы ОСАГО после снижения начнут расти, так как увеличиваются выплаты.